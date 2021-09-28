Более 200 млрд рублей поступило в бюджет от нижегородских налогоплательщиков за 9 месяцев Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 200 млрд рублей налогов и сборов поступило в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Нижегородской области за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Нижегородской области.

Согласно информации, темп роста к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года составил 122,3%.

Наибольшая доля доходов – 84% или 51 млрд рублей обеспечена за счет налога на добавленную стоимость, сумма которого увеличилась на 27,4% относительно аналогичного периода 2020 года.

Второе место в структуре доходов занимает налог на прибыль организаций, сумма поступлений по которому увеличилась на 85,6% к уровню прошлого года и составила 5,6 млрд рублей.

В консолидированный бюджет Нижегородской области за девять месяцев 2021 года поступило 145,3 млрд рублей, что на 19,7% больше уровня поступлений 2020 года. Наибольшая динамика поступлений наблюдается по налогу на прибыль организаций (134,9%), по налогу на доходы физических лиц (109,0%), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (146,5%), по доходам от акцизов на нефтепродукты (132,5%).