В каком случае надо покупать сейф 2 класса

Один из основных параметров, характеризующих надёжность сейфа, - это взломостойкость. Она определяет способность противостоять злоумышленному вскрытию с применением разных инструментов. При испытании сейфов для этого используются обычный лом, отмычки, "болгарки" и электрические перфораторы, газовые горелки, агрессивные химические вещества. Замеряется время, в течение которого тем или иным способом удаётся взломать сейф и изъять его содержимое. На основании этого в соответствии с нормами ГОСТ Р 50862 2005 шкаф относится к тому или иному классу защиты от взлома.

Существует градация этих классов от 0 до 10. Однако в подавляющем большинстве случаев применяются сейфы не выше 5-го класса. Сейфы 6-10 классов производятся в основном на заказ, так как не пользуются большим спросом из-за их высокой цены. Наиболее распространёнными в домах, офисах банках являются сейфы 2 класса защиты.

Отличительные особенности сейфов второго класса

Толщина стен самого сейфа и двери, согласно ГОСТ, составляет 10-12 мм. Внутри они могут быть армированы бетонным слоем (или другими укрепляющими добавками) - в совокупности получается надёжная конструкция. Запирание сейфов осуществляется при помощи ригельной системы, к ним может быть добавлен блокировочный механизм и другие замки кодовый механический либо электронный, возможна их комбинация. Коды и шифры рекомендуется менять каждые полгода или чаще.

Масса данных изделий может составлять от 90 до 140 кг. Это не предоставляет значительных трудностей при транспортировке оборудования, и в то же время злоумышленнику потребуется немало времени, чтобы его унести. Даже если он прикручен к стене или полу, хотя это категорически рекомендуется делать.

Как правило, внутри сейфа второго класса находятся горизонтальные полки, которые можно закреплять на разных уровнях, трейзеры с индивидуальными ключами.

Где и в каких случаях лучше использовать

Такие сейфы могут быть установлены дома, в офисных помещениях, в пунктах обмена валют, в небольших банках. Помещения могут быть как оснащены средствами охранной сигнализации, так и не иметь их. Хранение документов, денежных средств, прочих ценностей в таких сейфах при отсутствии сигнализации имеет ограничение – до 5 миллионов рублей для юридических лиц, до 1 миллионов 600 тысяч рублей. Это полностью соответствует потребностям большинства покупателей.

Если вы хотите купить взломостойкий сейф к себе домой, в офис или в пункт обмены валют, сейф 2-го класса надёжности – наиболее оптимальный вариант с хорошим соотношением качества, характеристик и стоимости.

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