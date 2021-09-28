Банк "Открытие": почти 40% жителей ПФО резко отрицательно относятся к идее блокировки глобальных интернет-сервисов Бизнес

Подавляющее большинство жителей Приволжского федерального округа отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет и к блокировке глобальных интернет-сервисов. При этом 18% поддерживают идею создания автономного Рунета с полным набором отечественных аналогов глобальных сервисов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

93% опрошенных жителей Поволжья заявили, что на их работе никак не сказался рекордный за 13 лет глобальный сбой в работе Facebook и других глобальных интернет-сервисов 4 октября. 5% сообщили, что этот сбой принес им прямые убытки и производственные проблемы.

Больше всего пострадавших оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (17%), Северо-Западном федеральном округе (14%) и Московском регионе (12%), меньше всего - на Дальнем Востоке (2%). При этом 2% сказали, что получили от сбоя Facebook и других глобальных сервисов прямую выгоду.

Относительно влияния сбоя на личную жизнь, больше половины респондентов сообщили, что не заметили сбоя. 31% оценили его как прекрасную возможность цифрового детокса и согласны с тем, что нужно чаще отдыхать от соцсетей.

Чаще всего так отвечали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (45%), реже всего - жители Дальнего Востока (24%). 17% респондентов сочли шестичасовой сбой ужасным и заявили, что не находили себе место.

41% россиян (38% жителей ПФО) резко отрицательно относятся к идее полной блокировки в России Facebook, YouTube и других глобальных интернет-сервисов. Еще 43% (46% в ПФО) заявили о скорее отрицательном отношении к таким действиям. При этом 12% (13% в ПФО) скорее поддерживают такую блокировку, а еще 3% (аналогично в ПФО) полностью поддерживают. Больше всего активных сторонников блокировки Facebook, YouTube и других глобальных интернет-сервисов на Дальнем Востоке (8%).

Две трети опрошенных (более 60%) в России и ПФО считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. Наиболее популярна такая точки зрения в Сибири (72%), а также на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69%), наименее популярна на Северном Кавказе (55%) и в Северо-Западном округе (59%). По мнению 19% (18% в ПФО) респондентов, полностью отключить интернет в нашей стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 12% (13% в ПФО) считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Лишь 3% (2% в ПФО) поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.

73% опрошенных заявили, что продолжат искать способы пользоваться глобальным интернетом даже в случае его полной блокировки. При этом 25% подчинятся закону и перестанут пользоваться интернетом, если его заблокируют в России. И лишь 2% сообщили, что вообще не пользуются интернетом.

Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 15% россиян и еще 31% скорее поддерживают. Однако 32% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и еще 22% - резко отрицательно.

Отвечая на вопрос о названии для Рунета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 24% высказались за название "Чебурашка" - так его предлагали назвать еще в 2014 году. На втором месте - "Буратино" (15%), на третьем - Баба Яга (13%). Среди названий для автономного Рунета, которые предлагают россияне, также черепаха Тортилла (с намёком на скорость), Крокодил Гена и Роснет.

*Опрос проведен банком "Открытие" 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.