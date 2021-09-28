Число нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" возросло до 160 Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" возросло до 160. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, сейчас в проект входят предприятия из различных сфер: судостроительные компании, производители автокомпонентов, химические производства, предприятия деревообрабатывающей отрасли и пищевой промышленности.

Всего на сегодняшний день в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 160 нижегородских компаний.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что повышение производительности труда – это один из основных инструментов для повышения конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, 159-м и 160-м участниками нацпроекта "Производительность труда" стали ООО "Выксунский литейный завод" (производитель отливок из стали и серого чугуна) и ООО "Корона" (производитель садово-огородного инвентаря). Внедрением производственной системы в компаниях будут заниматься эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

СПРАВКА:

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.