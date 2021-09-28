Около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания региона по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям сообщил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Как отметил чиновник, в настоящее время соответствующий проект решения находится в региональном министерстве.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, что в течение 2021 года ведомство уже утвердило 80 проектов планировки и межевания территорий общей площадью 328 га.

В заключение она заявила, что территория Новинок является интересной для инвесторов. В настоящее время идет проработка типовой застройки, разработка архитектурных и планировочных решений.

Ранее сообщалось, что два дома ЖК "Новинки Smart City" сдадут в эксплуатацию осенью 2021 года.

Напомним, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.