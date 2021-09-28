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Общество

Депутаты ЗСНО обсудили продление финансирования дополнительных работ при расчистке рек в регионе

20 октября 2021 17:00  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заседание комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природопользованию состоялось 20 октября. Депутаты обсудили проект изменений в закон "Об охране и использовании водных объектов в Нижегородской области".

Как рассказали в пресс-службе ЗСНО, на территории области в настоящее время реализуется федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов", в рамках которого в целях охраны осуществляется расчистка участков трёх рек - Тёши, Вичкинзы и Сатиса.

Все мероприятия осуществляются за счёт бюджетных средств, предоставляемых в виде субвенций федерального бюджета. Эти деньги не могут быть направлены на проведение археологических исследований, которые необходимы при проектировании объектов. А без них нельзя получить положительное заключение госэкспертизы и, как следствие, проект не будет реализован. Соответственно, нужно предусмотреть дополнительное финансирование. Для этого парламент внёс изменения в статью закона "Об охране и использовании водных объектов в Нижегородской области".

Но срок действия этих изменений ограничен 31 декабря 2021 года, и значит, финансирование этих мероприятий на 2022 год отсутствует. При этом в целях исполнения показателей федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в следующем году необходимо 8,2 млн рублей на завершение расчистки рек Имзы и Княгинки.

В связи с этим было предложено пролонгировать ещё на один год действие статьи регионального закона, которая позволяет получать финансирование из областного бюджета на данные цели.

Председатель комитета ЗСНО по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов отметил, что на территории области в расчистке остро нуждаются более 50 водных объектов и более 120 водных объектов требуют предварительного обследования. Но поскольку работам предшествуют археологические исследования, а денег на это федеральный бюджет не закладывает, поэтому здесь необходимы средства областного бюджета. Благодаря продлению действия статьи регионального закона необходимое финансирование будет предусмотрено.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров также рассказал, что работы по расчистке рек Вичкинза в Дивеевском районе и Сатис в Сарове уже завершены, а работы по расчистке реки Тёша в Арзамасском районе находятся на финальной стадии.

Также в этом году уже разработана проектно-сметная документация на расчистку рек Княгинка и Имза в Княгининском районе, подрядчика планируется определить в этом году, а в следующем - начать работы. Также продолжается проектирование по расчистке реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Законодательное собрание реки Экология
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