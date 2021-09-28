Особенности печати на ткани

Печать на ткани – это отличный способ заявить о себе как о бренде. Тем более, что данный способ нативной рекламы становится популярней с каждым днем. Посмотреть примеры работ можно на сайте https://prompechat.ru/service/pechat-na-tkani/ в каталоге. Подростки охотнее стали носить вещи с принтом их любимой музыкальной группы или актера. Более того, сейчас каждый стремится создать свой уникальный стиль с помощью размещения персонального логотипа на таких вещах как:

Бейсболки;

Футболки;

Сумки;

Флаги;

Спортивные костюмы.

Если рассматривать печать на ткани с коммерческой точки зрения, то таким образом, можно повысить уровень узнаваемости бренда. Ведь не зря практически каждая компания, участвующая в различных ивентах, стремится преподнести в подарок участникам свои брендированные сувениры. А, как известно, где есть спрос, там есть и предложение. Именно по этой причине многие типографии практикуют печать на тканях различного типа. Среди основных можно выделить:

Шелкография;

Термопечать;

Метод прямой печати на ткани;

Сублимация.

Шелкография

При использовании такой технологии краска нужного цвета переносится на ткань при помощи предварительно изготовленного трафарета. Таким образом можно забрендировать любую поверхность, будь то обычная бумага или твердый металл. Активно применяется для нанесения логотипов одежды на произведенный товар той или иной фирмы.

Термопечать

Суть этого метода заключается в нанесении специальной краски на контуры трафарета, после чего полученная форма прогревается до 160 градусов. Заготовка прижимается к поверхности при помощи пресса, в результате чего получаются визуально привлекательные изделия, полностью готовые к реализации. Благодаря простоте технологии, она используется во многих сферах деятельности.

Прямая печать на ткани

Наиболее простой и быстрый метод печати на ткани. Для его использования не нужны дополнительные приспособления типа клише, трафарета и прочих промежуточных носителей. Краска наносится непосредственно на поверхность выбранной ткани.

Сублимация

Данная технология хорошо подходит при работе с синтетическими видами ткани. Более того, для использования на натуральных тканях она просто не подойдет. В процессе нанесения рисунка на ткань краска превращается в своеобразный газ, который за доли секунды впитывается в волокна ткани. На выходе получается достаточно красивое и яркое лого.

Сублимация применяется на таких тканях, как:

Атлас;

Габардин;

Сатин;

Таффета;

Микрофибра и других.

Сейчас можно экспериментировать с любыми материалами. Новейшие технологии позволяют создать настоящие шедевры.

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