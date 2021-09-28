Один человек погиб и еще два пострадали в ДТП в Навашинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб и еще два пострадали в ДТП в Навашинском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 20 октября в 04:55 на 305 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в Навашинском районе.

29-летний водитель автомобиля ВАЗ 2113 не справилась с управлением и съехала в кювет. Затем машина врезалась в дерево, после чего опрокинулась.

В результате ДТП девушка получила разные травмы и была доставлена в больницу. Один из пассажиров - 44-летний также оказался в больнице, а другой 39-летний пассажир скончался от полученных травм.