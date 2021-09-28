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Общество

Туристско-информационный центр открылся в Нижнем Новгороде

21 октября 2021 14:22  [36] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Туристско-информационный центр открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, центр открылся на Нижне-Волжской набережной.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, возросший интерес зарубежных и российских туристов к Нижнему Новгороду, который все увидели в этом году, требует и дальше поддерживать высокий уровень предоставления туристических услуг.

"Туристический центр - это новая точка притяжения для гостей города, где они могут получить необходимую информацию, заказать экскурсию и узнать о достопримечательностях. Немаловажно, что центр расположен непосредственно у речных ворот города. Я уверен, что работникам туристско-информационного центра предстоит большая и интересная работа, ведь Нижний Новгород в этом году стал "Новогодней столицей России", - заявил Юрий Шалабаев.

В свою очередь заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович отметил, что
в 2021 году Нижегородская область вошла в пятерку главных туристических направлений России.

"У нас в городе была 100% загрузка отелей на зимние и майские праздники, в июне и в августе. Нижний Новгород заявил о себе - и туристы с удовольствием сюда поехали. Уверен, новый туристический центр станет яркой точкой на туристической карте города", - резюмировал он.

Напомним, что промышленный туризм будут развивать в Нижегородской области.

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Теги:
Туризм
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