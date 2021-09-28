Автомобили арестовали у должников за отопление и горячую воду в Дзержинске Общество

Фото: Т Плюс

У двух жителей Дзержинска на текущей неделе за долги за тепло и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" изъяли автомашины. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Согласно информации, общая сумма долга за коммунальные услуги данных неплательщиков составила более 200 тыс. рублей.

Автомобили были арестованы во дворе домов № 50 и 52 по пр. Ленинского Комсомола в ходе очередного рейда, организованного Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с судебными приставами в рамках акции "Внимание! Должник!". Машины доставлены на штрафстоянку.

"Мы регулярно напоминаем жителям, что затягивание оплаты долга за коммунальные услуги приведет к дополнительным финансовым тратам для их семейного бюджета. В отношении данных клиентов было вынесено несколько судебных приказов. В квитанции ежемесячно им выставляли сумму к оплате с учетом долга, однако жители игнорировали данный факт, поэтому оказались в ситуации, когда у них арестовали автомобили", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Автовладельцы могут вернуть себе транспортные средства в течение 10 дней. Для этого им необходимо полностью погасить долг по исполнительному производству, оплатить пени, госпошлину, исполнительский сбор судебных приставов, а также услуги эвакуатора и штрафстоянки.

Если платеж не поступит, то автомобиль реализуют через специализированную организацию. Часть вырученных денежных средств направят на оплату услуг по отоплению и горячей воде.

"К сожалению, арест автомобиля в подобных случаях является практически единственной мерой для побуждения к выплате задолженности. Ошибочно думать, что коммунальные услуги предоставляются независимо от того, оплачены они или нет, и также ошибочно полагать, что никаких последствий от неуплаты по счетам не будет. Проще платить вовремя, чем потом решать накопившиеся проблемы, жертвуя и временем, и финансами, - отметил заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. - Компания "Т Плюс" зарекомендовала себя как добросовестный поставщик. Как вы знаете, уже в течение нескольких лет в городе реализуется масштабная программа модернизации теплосетевого комплекса и ее финансовое обеспечение является важнейшим фактором надежности теплоснабжения населения Дзержинска".

Напомним, что общая сумма долга за отопление и горячую воду жителей Дзержинска составляет 593 млн рублей.