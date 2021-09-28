Ученые ННГУ разработали новое лекарство для животных против инфекций Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ученые Нижегородского государственного университета им. Лобачевского разработали новое лекарство для животных против инфекций. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Препарат предназначен для лечения бактериальных и протозойных инфекционных заболеваний животных.

Патент на изобретение "Лекарственный препарат на основе соединения сурьмы с биосовместимой матрицей" получили: выпускница химического факультета, младший научный сотрудник кафедры аналитической и медицинской химии Алена Шварева и заведующий кафедрой аналитической и медицинской химии, доктор химических наук, профессор Александр Князев.

"Каждая вспышка заболеваний среди животных приводит к серьезным последствиям – к экономическому ущербу, несет в себе угрозы не только для развития животноводства, но и для людей: более 80% инфекционных заболеваний являются общими для человека и животных. В настоящее время рынок противопротозойных препаратов разнообразен. Однако, практически все известные и применяемые препараты имеют ряд серьезных недостатков, включая общую интоксикацию организма продуктами распада паразитов и простейших", - отметила Алена Шварева.

По ее словам, разработанный препарат оказывает универсальное действие и должен быть более безопасным.

Он представляет собой мелкокристаллический сорбент, действие которого избирательно направлено на подавление жизнедеятельности возбудителей инфекционных заболеваний. Например, бактерий, грибов, простейших или вирусов. Это происходит за счет сочетания противомикробного и адсорбционного действия.

"Каждый препарат для ветеринарного применения проходит свой жизненный цикл, который состоит из нескольких этапов. На данный момент мы успешно завершили первый этап цикла – разработали активную субстанцию и оценили ее токсические свойства, провели физико-химические исследования, изучили стабильность. Впереди нас ждет большая работа, предстоит провести множество исследований для подтверждения эффективности препарата, а самое главное его безопасности", – рассказал Александр Князев.

Техническим результатом изобретения ученых является расширение арсенала противомикробных препаратов, обладающих высокой противомикробной активностью и низкой токсичностью.