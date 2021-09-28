Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2021 18:34  [117] Перечень льготных пользователей парковок расширят в Нижнем Новгороде
21 октября 2021 18:10  [88] Восемь НКО стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2021 году
21 октября 2021 17:57  [96] Недетский вопрос: билайн выяснил, кто в Нижнем Новгороде чаще покупает устройства для детской безопасности
21 октября 2021 17:52  [101] Новые детские игровые комплексы установили в Советском районе на площади 500 кв.м
21 октября 2021 17:45  [104] Ученые ННГУ разработали новое лекарство для животных против инфекций
21 октября 2021 17:28  [106] Вопросы подготовки ЖКХ Нижегородской области к осенне-зимнему периоду обсудили в Заксобрании
21 октября 2021 17:22  [121] Депутаты Думы Нижнего Новгорода выразили недовольство темпами реставрации объектов Щелоковского хутора
21 октября 2021 16:44  [142] Автомобили арестовали у должников за отопление и горячую воду в Дзержинске
21 октября 2021 16:21  [115] Три фельдшерско-акушерских пункта отремонтировали в Краснобаковском районе
21 октября 2021 16:11  [135] "Дирекция по организации питания" с сентября отвечает за обеды нижегородских школьников
Общество

Ученые ННГУ разработали новое лекарство для животных против инфекций

21 октября 2021 17:45  [104] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ученые Нижегородского государственного университета им. Лобачевского разработали новое лекарство для животных против инфекций. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Препарат предназначен для лечения бактериальных и протозойных инфекционных заболеваний животных.

Патент на изобретение "Лекарственный препарат на основе соединения сурьмы с биосовместимой матрицей" получили: выпускница химического факультета, младший научный сотрудник кафедры аналитической и медицинской химии Алена Шварева и заведующий кафедрой аналитической и медицинской химии, доктор химических наук, профессор Александр Князев.

"Каждая вспышка заболеваний среди животных приводит к серьезным последствиям – к экономическому ущербу, несет в себе угрозы не только для развития животноводства, но и для людей: более 80% инфекционных заболеваний являются общими для человека и животных. В настоящее время рынок противопротозойных препаратов разнообразен. Однако, практически все известные и применяемые препараты имеют ряд серьезных недостатков, включая общую интоксикацию организма продуктами распада паразитов и простейших", - отметила Алена Шварева.

По ее словам, разработанный препарат оказывает универсальное действие и должен быть более безопасным.

Он представляет собой мелкокристаллический сорбент, действие которого избирательно направлено на подавление жизнедеятельности возбудителей инфекционных заболеваний. Например, бактерий, грибов, простейших или вирусов. Это происходит за счет сочетания противомикробного и адсорбционного действия.

"Каждый препарат для ветеринарного применения проходит свой жизненный цикл, который состоит из нескольких этапов. На данный момент мы успешно завершили первый этап цикла – разработали активную субстанцию и оценили ее токсические свойства, провели физико-химические исследования, изучили стабильность. Впереди нас ждет большая работа, предстоит провести множество исследований для подтверждения эффективности препарата, а самое главное его безопасности", – рассказал Александр Князев.

Техническим результатом изобретения ученых является расширение арсенала противомикробных препаратов, обладающих высокой противомикробной активностью и низкой токсичностью.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Наука ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph