Пять стильных пижам кигуруми для вашего мужчины

Некоторые мужчины предпочитают обходиться без пижамы лишь потому, что они не знают, насколько комфортно засыпать в качественном костюме для сна и отдыха. Поэтому дамы часто берут на себя инициативу и заказывают флисовые пижамы кигуруми для своих спутников. Большой выбор кигуруми для мужчин на сайте fun-look.ru.

Флис – гипоаллергенная ткань, которая очень приятна на ощупь и не вызывает раздражения на коже. Она хорошо пропускает воздух, но сохраняет тело в тепле.

В отличие от классических пижам двоек, кигуруми не задираются. И даже если ваш мужчина не захочет спать в кигуруми, костюм можно использовать в качестве домашней одежды или одежды для занятий зимними и уличными видами спорта: горными лыжами, воркаутом, ездой на коньках и т.д. Материал действительно очень удобный и практичный.

Мужские и женские костюмы

Кигуруми оформляют в виде разных животных и анимационных героев. Четкого подразделения на женские и мужские костюмы не существует, потому что комбинезоны имеют очень свободный крой.

Но некоторые модели, действительно, чаще заказывают для мужчин, а другие – для женщин. Вот 5 самых популярных пижам для мужчин:

5. Винни Пух

Медвежонок Винни Пух – очень харизматичный и забавный персонаж. Костюм выполнен из желтого и красного флиса и дополнен мелкими деталями на капюшоне. Создан для тех, кто любит внимание.

Кстати, в нашем магазине также продается костюм Пятачка. Вы можете заказать пару Винни Пух и Пятачок для себя и своей второй половинки.

4. Пикачу

Классический образ, нравится многим мужчинам. Его главное украшение – объемные и длинные ушки, забавно свисающие с капюшона. С обратной стороны находятся две коричневые полоски – точно такие, как у героя аниме.

3. Монстр Майк Вазовски

Яркий зеленый костюм. На капюшон нашит огромный глаз и 2 белых рога. Ряд “острых “зубов” обрамляет его внешнюю поверхность.

2. Единорог (Синий или Фиолетовый)

В нашем магазине большой выбор единорогов разных цветов. Для мужчин чаще всего заказывают костюм Синего или Фиолетового Единорога. Ушки и рог у них плотно набиты наполнителем и хорошо держат свою форму. А грива чем-то напоминает ирокез.

1.Миньон

Кигуруми миньон повторяет внешний облик очаровательного миньона, приносящего неприятности всем своим хозяевам. Костюм на пуговицах, с карманом впереди. На капюшоне изображена мордочка улыбающегося Миньона с очками и забавной прической.

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