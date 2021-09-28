Зоран Лукич назначен тренером сборной России по баскетболу Спорт

Фото: с сайта БКНН

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Исполком Российской Федерации баскетбола назначил на пост главного тренера национальной сборной Зорана Лукича. Об этом рассказали в пресс-службе БК "Нижний Новгород".

Напомним, Зоран Лукич возглавил тренерский штаб БК "НН" в 2008 году. За несколько лет его руководства - до конца сезона 2013-2014 - команда смогла вырваться из второго дивизиона страны и стать постоянным участником Единой Лиги ВТБ, а также попасть в Евролигу.

В марте 2017 года сербского специалиста вновь пригласили в тренерский совет клуба на должность спортивного директора, а уже летом он снова занял пост главного тренера. В июне 2021 года контракт с Лукичем был продлён ещё на два сезона.

Прошлый сезон 2020-2021 стал для нижегородской команды и её тренера самым успешным после его возвращения: БК "НН" занял 5 место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ, попал в "Финал Восьми" Лиги Чемпионов, а пятеро игроков "Нижнего Новгорода" были вызваны в сборную России. Кроме того, Зоран Лукич был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 по версии баскетбольной Лиги Чемпионов. Он по праву считается одним из лучших специалистов, работающих с российскими игроками и развивающих молодых баскетболистов.

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что в истории сборной России начинается новая страница с новым главным тренером.

"Собрав огромное количество мнений баскетбольных специалистов, РФБ пришла к выводу, что команде просто необходим новый импульс. Через месяц ей предстоят важные матчи на старте квалификации Кубка мира-2023 с Италией и Исландией. Фактически Зорану придется начинать с чистого листа — и сразу в бой, а основную часть подготовки национальной команды отложить до летних сборов", - сказал Кириленко.

Он также отметил, что своей работой в "Нижнем Новгороде" на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров.

"Сейчас для сборной России наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков под руководством Зорана из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды", - добавил Андрей Кириленко.

Зоран Лукич поделился, что первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации у него состоялась в конце сентября, а затем в октябре.

"Я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов. В "Нижнем Новгороде" мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии", - цитирует слова нового главного тренера сборной России pravda-nn.ru.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе БК "НН", Зоран Лукич в связи с новым назначением не покинет пост главного тренера клуба. Календарь игр построен таким образом, чтобы матчи национальной сборной и БК "Нижний Новгород" не совпадали. Поэтому Лукич сможет совмещать тренерскую работу в обеих командах.

Так, во второй половине ноября тренерский штаб под руководством Зорана Лукича проведёт первый сбор национальной команды. 26 и 29 ноября команда стартует в квалификации Кубка мира-2023 матчами в Санкт-Петербурге против сборных Италии и Исландии.

А уже 25 октября и 8 ноября состоятся игры "Нижнего Новгорода" с "Зеленой Гурой" и "Пармой" в рамках Единой лиги ВТБ.