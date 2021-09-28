Экономия по торгам в Нижегородской области в сентябре составила 87 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экономия по торгам в Нижегородской области в сентябре составила 87 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в сентябре ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 234 процедуры торгов на 3,2 млрд рублей.

Средства были сэкономлены на выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (23,4 млн рублей), при поставке компьютерного оборудования в целях модернизации образовательного процесса (7 млн рублей), на поставку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения (6 млн рублей). На один состоявшийся лот подано 3,7 заявки участников.

Всего в январе-сентябре 2021 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 1,1 млрд рублей. С начала года ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 1 229 процедур торгов на общую сумму 30 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, 4,5 заявки участников.