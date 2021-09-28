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Бизнес

Борский стекольный завод освобожден от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности

22 октября 2021 14:52  [36] Бизнес

Фото: https://agc-info.ru/

ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" освобожден от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Центробанк России.

Согласно информации, Центробанк рассмотрел заявление на освобождение от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В соответствии с принятым решением, Борский стекольный завод перестанет публиковать сообщения о существенных фактах и раскрывать финансовую отчетность.

Ранее сообщалось, что линию по производству полированного стекла запустили после реконструкции на Борском стеклозаводе.

Результатом реализации проекта станет двукратное увеличение производства полированного стекла – на 550 тонн в сутки. Итогом реконструкции также должно стать существенное улучшение качества продукции: уменьшение оптических дефектов, инородных включений и царапин. Кроме того, линия позволит расширить номенклатуру продукции.

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Теги:
Бор Промышленность ЦБ РФ
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