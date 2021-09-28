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Политика

Игорь Норенков: "Важно, что основной упор при планировании бюджета Нижегородской области делается на базовые отрасли"

22 октября 2021 18:56  [72] Политика

"Важно, что основной упор при планировании бюджета Нижегородской области делается на базовые отрасли – обработку, инвестиции", - считает председатель комитета Законодательного собрания региона по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Сегодня мы в рамках "нулевых чтений" проекта областного бюджета обсудили ряд важных для социально-экономического развития региона вопросов. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено сложившейся в Нижегородской области ситуации и тем ограничениям, которые правительство вынуждено накладывать на некоторые сегменты экономики", - рассказал он.

Как отметил Игорь Норенков, по распределению ассигнований среди отраслей видно, что основные расходные статьи направлены на поддержку и развитие здравоохранения, образования и социальной политики.

"В Нижегородской области продолжится реализация программ инициативного бюджетирования. Очень приятно было слышать о том, что объем средств по ним планируется значительно увеличить", - сказал председатель комитета.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе у нас будет возможность встретиться снова и еще раз обстоятельно поговорить о тех ключевых направлениях, которые нуждаются в дополнительном обсуждении, чтобы подойти к итоговому чтению без каких-либо проблем. Надеюсь, что промышленность будет активно развиваться, и доходная часть бюджета позволит выполнить все планы на 2022-2024 годы", - добавил он.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Мнения
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