Александр Мудров: "Данные переписи помогут точнее определить состояние самого главного богатства страны - человеческого ресурса" Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Глава МСУ Городецкого муниципального района Александр Мудров принял участие в переписи населения.

"Перепись населения - это очень важное мероприятие для того, чтобы определить вектор социально-экономического развития страны. Данные переписи помогут точнее определить состояние самого главного богатства России - человеческого ресурса: сколько нас сегодня, какие мы, в каких условиях мы проживаем. Это статистические данные, которые ложатся в основу различных государственных программ и расчётов бюджета", - заявил Александр Мудров.

"Я сам принял участие в переписи на сайте госуслуг, мне не составило труда заполнить анкету - это просто и удобно. Хотелось бы обратиться к жителям Городецкого района: не стесняйтесь заявлять о себе, активнее участвуйте в переписи населения! Если по итогам переписи появится наиболее точная информация о нашем районе, то мы от этого только выиграем", - сказал Александр Мудров.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.