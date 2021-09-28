Выставка "Осенний вернисаж" открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Выставка "Осенний вернисаж" открылась в НГХМ.



По информации регионального министерства культуры, в 2021 году экспозиция приурочена к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Впервые на выставке представлены исторические сюжетные полотна Александра и Ксении Авериных, Владимира Заноги, посвященные истории основания Нижнего Новгорода: от жанровых зарисовок до пейзажей, представляющих исторические виды города.

Традиционно в экспозиции широко представлены станковая живопись и графика. Всего на выставке экспонируются 218 работ 151 автора из Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Дзержинска, Городца, Семенова, Сарова, Павлова, Уреня.

Посетить выставку можно до 21 ноября.

При посещении необходимо иметь маску и QR-код, подтверждающий вакцинацию или иммунизацию, а также документы, удостоверяющие личность. Для посещения музея несовершеннолетними QR-код не требуется.

(0+)