Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Выставка "Осенний вернисаж" открылась в НГХМ.
По информации регионального министерства культуры, в 2021 году экспозиция приурочена к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Впервые на выставке представлены исторические сюжетные полотна Александра и Ксении Авериных, Владимира Заноги, посвященные истории основания Нижнего Новгорода: от жанровых зарисовок до пейзажей, представляющих исторические виды города.
Традиционно в экспозиции широко представлены станковая живопись и графика. Всего на выставке экспонируются 218 работ 151 автора из Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Дзержинска, Городца, Семенова, Сарова, Павлова, Уреня.
Посетить выставку можно до 21 ноября.
При посещении необходимо иметь маску и QR-код, подтверждающий вакцинацию или иммунизацию, а также документы, удостоверяющие личность. Для посещения музея несовершеннолетними QR-код не требуется.
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