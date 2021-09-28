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Общество

Юные нижегородцы принимают участие в окружном фестивале "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО" в Башкирии

23 октября 2021 20:52  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Юные нижегородцы принимают участие в окружном фестивале "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО" в Башкирии.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, 23 октября состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО".

Для участия в мероприятии в Республику Башкортостан приехали дети и подростки из всех 14 приволжских регионов.

Фестиваль "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО" объединил четыре конкурсных направления: окружную выставку "МастерОК" (декоративно-прикладное творчество, изготовление игрушек, конструирование и дизайн), интеллектуально-развивающую игру "Ума палата" (для молодых эрудитов подготовлены 30 интересных вопросов), конкурс детского творчества "Звезды ДЕТСТВА" (номинации "Вокал", "Танец", "Художественная декламация" и "Оригинальный жанр") и спартакиаду "Спортивный Олимп Приволжья" (соревнования по волейболу, мини-футболу, легкоатлетической эстафете "Веселые старты", шашкам и настольному теннису). Впервые за историю фестиваля конкурсные мероприятия транслируются в режиме онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф.

Окружное мероприятие проводится на базе санатория, расположенного в живописном месте Республики Башкортостан. Для ребят подготовлена интересная досуговая программа: посещение страусиной фермы, просмотр кино, экскурсия, дискотека.

Конкурсантов фестиваля и их наставников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: "Вы действительно талантливые и уже победители, так как завоевали свою главную награду – вас направили от регионов Приволжского федерального округа на финал фестиваля. За эти два дня, что вы проведёте на гостеприимной башкирской земле, уверен, реализуете все, что в вас заложено, что вы умеете лучше всего. Я думаю, вам понравится. Желаю каждому только побед и удачи во всем!".

Заместитель полномочного представителя Олег Машковцев выразил надежду, что полученные в рамках фестиваля умения и опыт обязательно пригодятся в будущем, а для кого-то станут стартом во взрослую жизнь. Отдельно заместитель полпреда поблагодарил наставников и педагогов.

С открытием фестиваля присутствовавших поздравила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. Она отметила, что участие в окружном этапе проекта – это важный шаг в будущее для каждого из ребят.

Завтра, 24 октября, состоятся торжественное закрытие фестиваля, награждение участников и гала-концерт победителей конкурса детского творчества "Звезды ДЕТСТВА".

СПРАВКА:

Проект "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО" реализуется в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Основные задачи проекта – охватить максимальное количество детей данной категории участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.

Генеральным спонсором реализации окружного фестиваля "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО" является ПАО "СИБУР Холдинг".

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Теги:
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