Xiaomi представила недорогие OLED-телевизоры Mi TV 6

Построенные на базе органических светодиодов OLED-матрицы превосходят традиционные LED-экраны по всем ключевым параметрам. Они отображают более яркую и контрастную картинку, точнее передают цвета и при этом потребляют в разы меньше энергии. Единственным же недостатком OLED-панелей считается высокая цена. К радости потребителей, компания Xiaomi взялась исправлять ситуацию, анонсировав выпуск бюджетных OLED-телевизоров Mi TV 6. Давайте же познакомимся с этими чудо-устройствами.



Свежая линейка Xiaomi Mi TV 6 OLED на данный момент включает две модели с размером диагонали 55 и 65 дюймов. Они еще не успели добраться до интернет-магазинов Казахстана, однако анонсированные производителем ценники выглядит весьма многообещающе. Так, 55-дюймовый Mi TV 6 OLED китайцы оценили в $770, а 65-дюймовый — в $1080. Проанализировав интернет-расценки на другие телики OLED с помощью E-Katalog, мы выяснили, что актуальные цены конкурентов выше примерно на 30-35%.

Дисплей

Оба телевизора оборудованы OLED-матрицами с разрешением UltraHD 4K (3840 х 2160 р). Если исходный сигнал имеет меньшее разрешение, технология апскейлинга помогает преобразовать его в 4К — не просто растянув картинку, а действительно улучшив ее качество с помощью специальных алгоритмов. Пиковая яркость дисплея достигает 900 кд/м2, этого достаточно для комфортного просмотра ТВ при ярком дневном освещении. Xiaomi Mi TV 6 OLED поддерживает HDR10+ и охватывает 98,5% цветового пространства DCI-P3: с ним вы сможете насладиться по-настоящему яркими, сочными и живыми оттенками.

Дизайн новых моделей так и тянет назвать безрамочным. Рамки здесь, конечно, есть, но они практически незаметны — к примеру, толщина верхней составляет лишь 4,6 мм. Благодаря этому экран занимает более 97% площади передней панели.

Функционал

Mi TV 6 55” и Mi TV 6 55” работают под управлением ОС Android TV, предлагающей возможность гибкой настройки системы и доступ к миллионам игр и приложений в Google PlayMarket. Телевизоры отстроены на базе аппаратной платформы MediaTek 9638, состоящей из четырех ядер ARM Cortex-A55 (1,6 ГГц). Забота о графической составляющей возложена на видеоускоритель ARM Mali-G52 MC1.

Бюджетные OLED-панели от Xiaomi получили 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти. Емкое хранилище позволяет устанавливать массу полезных программ, а также сохранять в память отрывки ТВ-эфира.

Mi TV 6 OLED имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Поддержка технологий Miracast и DLNA обеспечивает возможность создания виртуальной сети для прямого обмена контентом между подключенными устройствами через Wi-Fi.

Новые панели комплектуются удобным аэропультом, при желании управлять ими можно и с помощью голосовых команд (поддерживаются Google Assistant и голосовой помощник Xiao AI). В списке интерфейсов присутствуют один вход USB и два скоростных разъема HDMI v 2.0.

Звук

Линейка Xiaomi Mi TV 6 OLED порадует пользователя роскошным звуком, обеспечиваемым акустикой Harman Kardon с четырьмя динамиками. Суммарная мощность громкоговорителей достигает 50 Вт, доступны масса улучшалок и эффектов объемного звучания.

Дата выхода

Телевизоры Xiaomi Mi TV 6 OLED уже доступны к предзаказу на территории Китая. Ожидать их появления в Казахстане стоит ближе к концу осени, портал E-Katalog поможет сравнить предложения разных интернет-продавцов и выбрать самое выгодное.

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