Топ-5 встраиваемых стиральных машин на любой кошелек

Встраиваемые стиральные машины скрываются за фасадом мебели, поэтому вписываются в любой интерьер. Большинство моделей оснащены малошумными инверторными двигателями с долгосрочным ресурсом эксплуатации. Эксперты e-Katalog проанализировали спрос и составили шорт-лист лучших встраиваемых моделей для бережной и эффективной стирки.



Electrolux PerfectCare 700 EW7W 3R68 SI

Стиральная машина Electrolux PerfectCare 700 EW7W 3R68 SI за один цикл может постирать 8 кг белья и отжимает на скорости 1600 оборотов в минуту. Предусмотрены 14 автоматических программ, включая быструю стирку и стирку паром. Система DualCare определяет тип и вес вещей, подбирая оптимальные движения барабана. Модель оснащена сушилкой. Уровень шума при работе достигает всего 52 дБ, благодаря чему в доме сохраняется спокойная обстановка.



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Whirlpool BI WMWG 71484E

Модель Whirlpool BI WMWG 71484E привлекает внимание широкими функциональными возможностями и доступной ценой. Максимальный объем загрузки белья составляет 7 кг. Скорость отжима — 1400 об/мин. Стиральная машина поддерживает 14 режимов работы, включая стирку паром. Технология 6TH SENSE автоматически подбирает оптимальные параметры работы, учитывая тип и вес белья. Это обеспечивает индивидуальный и бережный уход за вещами. Предусмотрена система PrecisionClean, которая призвана улучшить качество очистки волокон различных тканей.



Bosch WIW 28540

Стиральная машина Bosch WIW 28540 оснащена барабаном, способным вместить до 8 кг белья. Скорость отжима заявлена на уровне 1400 об/мин. На выбор предложены 15 автоматических программ с разным уровнем интенсивности стирки. Система AquaStop гарантирует надежную защиту от протечек в течение всего срока службы агрегата. Бесщеточный мотор EcoSilence Drive работает очень тихо, что гарантирует комфортные условия ежедневного использования бытовой техники.



Zanussi ZWI 712 UDWAR

Стиральная машина Zanussi ZWI 712 UDWAR за один раз может постирать до 7 кг белья и отжимает вещи со скоростью 1200 об/мин. Есть 14 встроенных программ, включая быстрый цикл. Функция AutoAdjust взвешивает каждую загрузку и корректирует цикл, подбирая максимально эффективные настройки. Предусмотрена возможность заблокировать панель управления от посторонних вмешательств детей.



Beko WITC 7652B

Предельно простая в эксплуатации стиральная машина Beko WITH 7652B оснащена 15 режимами стирки. За один раз в среднем расходует 52 л воды. Максимально допустимое количество белья, которое можно загрузить в барабан, — 7 кг. Скорость отжима составляет 1200 об/мин. Предусмотрена защита от протечек, а также контроль пенообразования и дисбаланса.

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