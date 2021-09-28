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Дмитрий Николаевич Патрушев — министр сельского хозяйства Российской Федерации

23 октября 2021 21:23  [18]
Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев

Большая часть профессиональной карьеры Дмитрия Патрушева связана с развитием агропромышленного комплекса страны. До назначения на пост главы Минсельхоза он на протяжении восьми лет занимал должность председателя правления Россельхозбанка.

Этапы биографии:
Образование
Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года. Детство и школьные годы прошли в Ленинграде. В 1999 году он окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент", второе высшее образование по специальности "Мировая экономика" получил в Дипломатической академии МИД России. Имеет ученую степень доктора экономических наук.

Карьера
Трудовую деятельность начал с работы в федеральном Министерстве транспорта.

В 2004 году перешел в банковский сектор, устроился в Банк внешней торговли, который позднее сменил название на Банк ВТБ (ПАО). Через три года его назначили на пост старшего вице-президента этой финансовой структуры.

Новый этап карьеры наступил в 2010 году, когда финансисту предложили возглавить правление Российского сельскохозяйственного банка. Под его руководством РСХБ увеличил пакет услуг для населения: в числе клиентов стало больше физических лиц, а также расширилась региональная сеть.

Весной 2018 года Дмитрий Патрушев был назначен министром сельского хозяйства России. В том же году он стал председателем набсовета Россельхозбанка. При новом руководителе сельскохозяйственное ведомство смогло обеспечить достижение ключевых целей Госпрограммы развития агропромышленного комплекса.

Сегодня Минсельхоз во главе с Патрушевым работает над решением таких задач, как обеспечение продовольственной безопасности РФ, развитие сельских территорий, увеличение экспортного потенциала сельхозпродукции и совершенствование нормативно-правовой базы в АПК.

В 2020 году при формировании нового состава правительства (под председательством Михаила Мишустина) Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства РФ.

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