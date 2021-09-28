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Как наносить гель-лак: основные этапы

23 октября 2021 21:24  [18]

У каждой женщины должны быть ухоженные руки. Однако стоимость маникюра в салоне очень высокая. Чтобы сэкономить, можно сделать его в домашних условиях. Для этого потребуются ультрафиолетовые лампы для ногтей и гель-лаки. Технология маникюра в домашних условиях детально описана в нашей статье.

Обработка ногтей

Прежде чем покрывать ногти гель лаком, их необходимо привести в порядок. В домашних условиях проще всего сделать классический маникюр. Инструкция приведена ниже:

  1. С помощью пилки придайте свободному краю ногтя правильную форму.
  2. Поместите руки в теплую ванночку на 5 минут.
  3. Удалите кутикулу с использованием щипчиков.
  4. Почистите птеригий.

После базовой обработки ногтей можно переходить к следующему этапу.

Подготовка ногтевой пластины к покрытию

Ногтевую пластину необходимо обязательно обработать перед тем, как наносить на нее гель-лак. Иначе покрытие не схватится. Ноготь нужно отполировать бафом, затем удалить с него пыль с помощью щеточки, обезжирить специальным составом и покрыть праймером.

Покрытие ногтей лаком

Покрытие многослойное. В арсенале необходимо иметь базу, выступающую основой, гель-лак с пигментом, который можно купить на сайте https://naomi24.ua/nogti/gel-laki/, и финиш для закрепления покрытия.

Сначала на ноготь необходимо нанести базу и просушить ее в лампе. Далее нужно нанести цветной лак в два слоя. Каждый из них подлежит сушке в лампе. На финише на ноготь наносится топ. Он также сушится в лампе. Затем ноготь нужно обработать средством для снятия липкого слоя.

Дизайн ногтей

Как только гель лак застыл, можно переходить к самому интересному и волнующему этапу – дизайну ногтей. Поскольку маникюр в домашних условиях не предполагает сложных техник, можно использовать обычные наклейки, чтобы украсить ногти:

  1. Снимите липкий слой.
  2. Приложите наклейку к ногтевой пластине.
  3. Закрепите топом.
  4. Просушите в лампе.

Можно также использовать слайдеры. Это специальные наклейки, которые необходимо размочить в воде, а затем приложить к ногтевой пластине. Они наносятся поверх базового покрытия и покрываются топом.

Если хочется более сложный и эффектный дизайн, то стоит использовать фольгу:

  1. К липкому слою лака прижмите фольгу.
  2. Резко оторвите.
  3. Просушите получившийся оттиск в лампе.
  4. Нанесите топ.
  5. Снова просушите ногти в лампе.

Иногда фольга не опечатывается на поверхности ногтевой пластины, поскольку липкости гель лака не хватает. В таком случае можно использовать специальный клей, которые обычно идет в комплекте к декоративному материалу.

Уходовые процедуры

На завершающем этапе кутикулу необходимо смазать специальным маслом. Тогда она будет более мягкой, а значит практически незаметной даже когда отрастет. Не нужно выливать много масла, достаточно будет по капле на каждый пальчик. Иначе можно добиться обратного эффекта, когда кутикула пересыхает. После необходимо позаботиться о коже рук. На нее нужно нанести питательный и увлажняющий крем.

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