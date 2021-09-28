Госжилинспекция помогла жителю Нижнего Новгорода добиться перерасчета электроэнергии на сумму в 47 тыс. рублей Экономика

Госжилинспекция помогла жителю Нижнего Новгорода добиться перерасчета электроэнергии на сумму в 47 тыс. рублей

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Госжилинспекция помогла жителю Нижнего Новгорода добиться перерасчета электроэнергии на сумму в 47 тыс. рублей после обращения нижегородца, сообщает пресс-служба облправительства.

По факту обращения о неправомерности начислений платы за коммунальную услугу по электроснабжению была проведена внеплановая документарная проверка.

В ходе проверки выявлены нарушение норм действующего законодательства. При выставлении платы за электроснабжение не учтен факт банкротства одного из потребителей.

Как рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова, по итогам проведенной проверки в адрес поставщика электроэнергии было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Предписание было исполнено в полном объеме.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.