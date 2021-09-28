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Похороны в Москве: транспортировка покойника

24 октября 2021 13:30  [21]

Гиляровский В. А. в своем произведении "Люди театра" использует такую цитату: "Красные отблески играли и на белом катафалке, и на стенах домов". Оно было написано еще в 1935 году. Сейчас чаще всего такой спецтранспорт используется в черном цвете. Именно это является одной из его особенностей. Но не столь важно, какого он окажется оттенка, больше нужно знать, в каких случаях его приходится заказывать.

Варианты использования катафалка

Такой спецтранспорт как катафалк принято использовать на траурном мероприятии. Все взрослые прекрасно понимают, что он нужен для того, чтобы доставить покойника в гробу на кладбище. А там уже выполняется процедура захоронения. Но на самом деле эта машина может использоваться еще для нескольких целей.

1. Доставка "груза-200", если кто-то умирает далеко от своего дома.
2. Отправка покойника в морг, где предлагаются разные услуги.
3. Перемещение умершего в гробу в траурный зал, если дома мало места.
4. Перевозка покойника в храм, когда речь идет о ритуале отпевания.

Но и это еще не все, ведь не каждая семья имеет свой транспорт. И просто автомобиля окажется недостаточно, понадобится еще и прицеп, если необходимо доставить гроб и ритуальные венки. Для этой цели идеально подходит катафалк. Поэтому необходимо сразу подумать, когда и на какое время заказывать данный спецтранспорт.

Транспортировка покойника в морг

Отправлять покойника в морг необходимо сразу же, когда врач зафиксирует факт смерти. И это делается не только для того, чтобы путем вскрытия тела узнать точную причину летального исхода. В морге предлагается еще бальзамирование, косметические услуги. К тому же, там специалисты произведут омовение тела, оденут его в соответствующий наряд. Транспортировкой покойника в такое заведение могут заниматься разные службы:

- если врач засомневается в причине смерти, он для доставки ищет транспорт;
- когда полицейские что-то заподозрят, полиция предоставляет необходимый транспорт;
- если семья пожелает заказать бальзамирование или другую услугу, нужно арендовать катафалк.

Вот и возникает вопрос: а где такой транспорт выгоднее всего заказывать в Москве? Ведь нужно правильно подобрать ритуальное агентство.

Наиболее правильным вариантом можно считать компанию ООО "ГРС Утрата". Во-первых, здесь удастся подобрать разные услуги для организации траурного мероприятия. Во-вторых, сразу получится купить все необходимые траурные атрибуты. А в-третьих, как товары, так и услуги здесь предлагаются недорого. В этом можно убедиться, если зайти на сайт https://utrata.ru и ознакомиться с каталогом. И особое внимание следует уделить расценкам.

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