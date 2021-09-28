Долг по зарплате в 1,5 млн рублей перед работниками в городе Кстово погашен после вмешательства прокуратуры Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Кстовская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью "Класс и К", осуществляющей деятельность в сфере строительства, в период с февраля по март 2021 года перед 11 работниками образовалась задолженность по оплате труда в размере более 1,5 млн рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю организации, объявила предостережение о недопустимости нарушения закона, а в суд было направлено заявление о взыскании в пользу работников причитающихся им сумм.

Кроме того, по итогам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погашены перед работниками организации в полном объеме.

Как сообщалось ранее, МУП "Большое Козино" задолжало более 300 тысяч рублей своим работникам.