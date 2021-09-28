Глеб Никитин: "Приволжское таможенное управление традиционно является одним из самых передовых" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем сотрудника таможенной службы.

"Уважаемые сотрудники таможенной службы! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с юбилеем ведомства! 30 лет назад открылась новая страница в истории России. Родились в тот непростой год и новые государственные институты, которым было суждено во многом определить дальнейшее развитие страны. Одним из таких ведомств и стала таможенная служба. За эти десятилетия был пройден огромный путь, в ходе которого была выстроена и отлажена сложная система, позволившая предприятиям и гражданам России обеспечить все необходимые потребности в совершении внешнеторговых операций. Сегодня таможня - это и одно из самых "цифровых" ведомств, способных к постоянному обновлению и совершенствованию. Но в основе любых технологий лежит труд сотрудников службы, которых отличает высочайший профессионализм и преданность своему делу", - сказал Глеб Никитин

"Приволжское таможенное управление традиционно является одним из самых передовых. Именно в Нижнем Новгороде открылась первая электронная таможня, задавшая стандарты такой работы по всей стране. Об успешности проводимой сотрудниками таможенного управления работы лучше всего говорят показатели внешнеторговых операций. Особенно важно для Нижегородской области обеспечение экспортной деятельности наших предприятий. Экспорт региона по итогам 8 месяцев этого года составил 3,8 млрд долларов. Рост несырьевого неэнергетического экспорта - 42,3%. Торговые взаимоотношения Нижегородская область ведёт со 127 странами. Четкая и грамотная деятельность таможенного управления - одно из важнейших условий выполнения задач по экспортной деятельности, определённых президентом России. Спасибо вам за эту работу", - отметил он.

"В этот юбилейный год желаю вам новых свершений и достижений! Пусть выбранный путь всегда дарит радость и даёт возможность профессионального развития! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким", - резюмировал губернатор.