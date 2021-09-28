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INTRUM CRM - low-code система для недвижимости

25 октября 2021 09:24  [68]

INTRUM CRM – многофункциональная CRM с готовыми удобными отраслевыми решениями. Здесь совмещается оптимизатор процесса продаж, а также инструмент для ведения базы именно клиентов. Доступны широкие возможности по интеграции с сайтом, телефонией и со сторонними сервисами – через API системы. INTRUM CRM - low-code система для недвижимости. На сайте INTRUM BUSINESS CRM SYSTEM представлены Low-code технологии для агентств недвижимости. Вы сможете узнать, как разрабатывать свои IT сервисы без программистов. Здесь все удобно поделено на соответствующие разделы, что упростит и ускорит для вас вопрос поиска важно для вас информации.

Функционал INTRUM CRM стремительно расширяется. Значительно возрастают возможности кастомизации системы по те или иные цели и задачи. Здесь объединяется все больше признаков полноценной low-code платформы для успешного построения гибкой масштабируемой IT инфраструктуры для бизнеса в области недвижимости.⠀

Low-cde – эффективный подход к созданию и настройке, а также модификации систем, приложений, практически не требующий написания программного кода. Low-code система - это использование визуальных интерфейсов с простой логикой и функциями drag-and-drop вместо разных языков программирования. Подобные инструменты, понятные на интуитивном уровне, позволяют пользователям, которые не обладают знаниями программирования или процессов разработки ПО, созадвать свои приложения для разных целей.

Для вас - CRM для агентств недвижимости на сайте INTRUM. Вы сможете попробовать бесплатно, заказать презентацию на сайте. Для вас – свыше ста пятидесяти продвинутых функций CRM для риэлторов. CRM для недвижимости удобная и гибко настраиваемая под потребности вашего бизнеса. Для вас – удобная программа для недвижимости, база для агентства недвижимости.

Новый подход становится все более популярным в качестве оперативной и более простой альтернативы традиционной разработке программного обеспечения. Профессиональные разработчики и аналитики, бизнес-пользователи выбирают low-code технологии для того, чтобы создавать системы и приложении разной сложности для удовлетворения потребностей компании в новых решениях IT, автоматизации бизнес-процессов и ускорении цифровой трансформации.

Используйте качественные программы в работе и вам будет комфортно работать всегда!

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