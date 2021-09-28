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Общество

Жители Дзержинска пожаловались на перебои в теплоснабжении ряда домов

25 октября 2021 12:20  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жители Дзержинска пожаловались на проблемы с отоплением в домах. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ООО Дзержинская управляющая компания.

Согласно информации, речь идёт о сбоях в подаче тепла из-за аварий на сетях ПАО "Т Плюс".

"24 октября по неизвестным нам причинам в отопительную систему домов от ПАО "Т Плюс" поступает теплоноситель практически как горячая минеральная вода - вперемешку с воздухом. Нормальная циркуляция теплоносителя на высотных домах с верхним розливом нарушается", - сообщают представители ООО "ДУК".

Между тем, в социальных сетях жители Дзержинска пишут, что проблемы с отоплением наблюдаются на бульваре Космонавтов, ул. Патоличева и ряде других улиц.

Ранее отопление отключили в ряде домов города Дзержинска Нижегородской области: перебои в подаче тепла были зафиксированы утром 22 октября, сообщили в ООО "Дзержинская домоуправляющая компания". Это было связано с ремонтными работами в ночь с 21 на 22 октября, когда было снижено давление от ТЭЦ. В результате 65 домов в городе остались без отопления.

По информации ПАО "Т Плюс", которое занимается ремонтом теплосетей, в ближайшее время давление должно быть нормализовано. После восстановления параметров потребуется время продолжительностью до суток для восстановления теплоснабжения в домах.

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Теги:
Дзержинск Отопительный сезон Теплоснабжение
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