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Наталия Кучеренко: "Соблюдение нижегородцами правил позволит пресечь цепочки распространения коронавируса"

25 октября 2021 14:19  [59] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко обратилась к жителям региона с призывом ограничить число контактов в ближайшие две недели. 

Она отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в регионе остается крайне напряженной.

"Статистика, к сожалению, на протяжении последних недель показывает устойчивый рост заболеваемости. Поэтому и правительством страны, и руководством Нижегородской области принято решение объявить период нерабочих дней, чтобы в течение двух недель люди смогли разобщиться, уменьшить свои социальные контакты. Если мы с вами будем соблюдать необходимые правила, это позволит пресечь цепочки распространения вируса и повлиять на то, чтобы заболеваемость начала снижаться", - сказала она.

"Мы как профессионалы-эпидемиологи обращаемся к вам с призывом: постарайтесь соблюдать простые рекомендации. Откажитесь от поездок в другие регионы, без крайней необходимости не пользуйтесь общественным транспортом. Лучше потратьте это время для прогулок на свежем воздухе. Именно от нас с вами, от нашей общей дисциплины и сознательности зависит, сможем ли мы остановить рост заболеваемости, и как мы дальше будем справляться с этой общей бедой. Еще раз призываю всех: будьте очень внимательны и бдительны, выполняйте те требования, которые необходимы сейчас каждому из нас и обществу в целом", - добавила Наталия Кучеренко. 

Главный санитарный врач Нижегородской области также напомнила о  необходимости вакцинирования как от коронавирусной инфекции, так и от сезонного гриппа.

"Если вы еще не успели вакцинироваться, сейчас для этого самое время. Можно сделать одновременно прививки от коронавирусной инфекции и гриппа. Министерство здравоохранения РФ выпустило новые правила о том, что эти прививки можно совместить по времени, получив их в разные части тела (в правую и левую руку). Вакцинальные центры развернуты по всей области, и любой желающий может воспользоваться этой возможностью – бесплатно привиться и обеспечить себе защиту на ближайшие полгода, как минимум", - заявила она.

Как отметила Наталия Кучеренко, в последнее время в Роспотребнадзор поступает много вопросов о том, почему теперь нельзя по анализу ПЦР получить QR-код и, соответственно, доступ на массовые мероприятия или посещение каких-либо спортивных и культурных объектов. 

"Нужно понимать, что человек, который не привит и не болел в течение последних шести месяцев, при любом анализе ПЦР – положительном или отрицательном – все равно рискует! Посещая массовые мероприятия, он подвергается риску именно там и заразиться. Поэтому как таковой сам ПЦР лишь может подтвердить то, что в момент забора этого анализа человек не являлся носителем или больным этой инфекции, но больше никаких гарантий не дает. Поэтому сейчас на уровне региона принято общее решение, что любые массовые мероприятия посещают только люди, имеющие иммунитет к этой инфекции, т.е. либо привитые, либо перенесшие коронавирус за последние 6 месяцев", - пояснила Наталия Кучеренко.

 

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Роспотребнадзор
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