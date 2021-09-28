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Общество

Евгений Люлин: "День народного единства стал символом любви к нашей Родине"

04 ноября 2021 09:31  [90] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем народного единства.

"4 ноября занимает особое место в списке праздничных дат России. Он стал символом патриотизма, гражданственности, духовного единства и любви к нашей Родине. В этот день более четырехсот лет назад простые люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в едином и ратном порыве освободили столицу от польских интервентов и отстояли российскую государственность", - сказал он.

"Для нашей земли этот праздник имеет особое значение. Именно у стен Нижегородского кремля прозвучал призыв Минина "Купно за едино" и именно здесь было сформировано народное ополчение, положившее конец смутному времени. Сегодня мы испытываем чувство бескрайней гордости за наших предков, которые продемонстрировали истинный образец героизма, отваги, сплоченности и приверженности Отечеству. В дальнейшем мы должны всегда помнить уроки истории, быть едиными в стремлении сохранить нашу богатую историю и уникальную культуру. Только сообща мы сможем преодолеть все преграды и трудности, изменить жизнь к лучшему, сделать нашу страну еще более могучей и процветающей", - добавил Евгений Люлин.

"Дорогие нижегородцы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия и дальнейших успехов на благо Нижегородской области и России", - резюмировал спикер ЗС НО.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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