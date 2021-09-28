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Склад автозапчастей площадью 1400 кв.м сгорел на Автозаводе

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пожарно-спасательные подразделения работают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, в 14:35 по телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщении о пожаре в в здании, где складировались автозапчасти.

Пожарно–спасательные подразделения выехали по адресу ул. Зеленхозовская, д. 4а: там происходило горение помещения на площади 1400 кв.м.

Сообщается, что сотрудники МЧС работают по рангу пожара 1 "Бис". Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

По оперативным данным, во время пожара произошло частичное обрушение кровли ангара, существовала угроза перехода огня на рядом стоящую фуру.

В 15:14 пожар был локализован на площади 1200 кв.м, произошло обрушение ангара по всей площади. Тушение пожара продолжается.

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Теги:
Автозаводский район МЧС Пожар
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