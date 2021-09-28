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Посвященный 103-й годовщине ВЛКСМ стрелковый турнир прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском Фонде социально-культурных инициатив "ВЕК-НН".
Согласно информации, турнир был посвящён 800-летию Нижнего Новгорода, 50-летию стрелкового клуба, 95-летию ДОСААФ и 103-й годовщине ВЛКСМ.
Соревнования были организованы с соблюдением всех эпидемиологических требований. Участники турнира прошли серьёзный инструктаж и сделали по три пробных и десять зачётных выстрелов в мишени из пистолета Марголина.
В турнире приняли участие и показали достойные результаты Дмитрий Александров, Андрей Антонов, Александр Демидович (в прошлом - заведующие отделами райкома комсомола), а также бывшие вожаки комсомольских "первичек" Денис Барышников, Вячеслав Зубатов, Виктор Согин.
Награды и памятные подарки победителю и призёрам вручил и.о. председателя Нижегородского областного отделения ДОСААФ России Андрей Мастрюков.
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