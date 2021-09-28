Занимательные факты про маникюр и ногти

Ухоженные ногти всегда являлись признаком чистоплотности и хорошего тона. А юные модницы стремились следовать всем тенденциям и новинкам. Одни самостоятельно справлялись со своим маникюром, другие – нанимали специально обученных людей. Если не хотите тратить много времени на поиск хорошей маникюрши, заходите на онлайн-сервис saloninogtej.ru и записывайтесь в подходящий салон, опираясь на реальные отзывы клиентов. На сервисе можно увидеть контакты салона, его расписание и все филиалы.

Специалисты отобрали несколько занимательных фактов, связанных с маникюром и с ногтями в целом. Давайте ознакомимся с ними:

- Человеческие ногти начинают расти еще до рождения на свет, а именно на третьем месяце жизни плода. Это происходит одновременно с ростом остальных твердых тканей человека.

- Ногти и волосы состоят из одного строительного материала – кератина. Поэтому можно сказать, что ногтевая пластина – это видоизмененный волос.

- В течении одной недели ноготь отрастает всего на 1 мм. Полностью пластина меняется в течение 6-18 месяцев. Разные цифры объясняются тем, что на руках ногти отрастают значительно быстрей, чем на ногах человека. Более того, у мужчин они растут быстрее, чем у женщин.

- За год ногти отрастают ориентировочно на столько, насколько ежегодно сдвигаются континенты на планете.

- На скорость роста ногтевой пластины влияет климат. В теплый период они растут активнее, чем в холодный.

- Пианисты и айтишники стригут свои ногти чаще, чем другие люди. А все потому, что игра на пианино и стучание по клавишам заменяет массаж, стимулирующий быстрый рост. По той же причине они лучше растут на правой руке.

- Пока еще необъяснимый факт: на длинных пальцах ногти растут быстро, а на толстых – медленно.

- В пожилом возрасте ногтевая пластина развивается гораздо медленней. Она становится более утолщенной.

- Хозяином самых длинных ногтей в мире считается Шидар Чилал. За 48 лет он сумел вырастить экземпляр, длина которого равняется 20 футов. Сейчас его ногти находятся в музее.

- Люди начали красить ногти в Древнем Египте во Времена Клеопатры. Сама она красилась хной. Таким образом египтяне отмечали человеческие сословия. Процедуре, именуемой маникюром, более 4 000 лет.

- Самый древний маникюрный набор нашли на раскопках Древнего Вавилона (Ирак).

- В Риме и Греции для покраски ногтей привлекали своих подданных рабов. Они обрабатывали ногти с помощью животного жира.

- Подобие сегодняшнего лака было изобретено в Древнем Китае. Его готовили, смешивая минералы, желток от яйца, воск и гуммиарабику.

- В Средние века можно было даже попасть на костер из-за наличия маникюра. Однако, позже и сама инквизиция стала к нему прибегать.

Как можно заметить, история возникновения маникюра интересна и неоднозначна.

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