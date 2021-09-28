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Общество

Благоустройство Лопатинского оврага планируется завершить в ноябре

26 октября 2021 16:05  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Благоустройство Лопатинского оврага планируется завершить в ноябре. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, в настоящее время готовность территории оценивается в 95%.

По словам главы района Ильи Лагутина, в парке ведется не только благоустройство – озеленение территории, мощение дорожек, организация освещения, но и реализация сложных элементов инженерной инфраструктуры.

Так, в парке полностью выложены пешеходные дорожки из брусчатого покрытия, установлены бордюры. На спусках от жилого квартала в долину оврага восстановлены металлические лестницы. Также установлены качели, урны и лавочки.

На территории обустроили детскую площадку с игровым оборудованием, велодорожку для любителей активного отдыха, а также зону для выгула и дрессировки собак.

В настоящее время идут работы по укладке резинового покрытия для спортивной площадки.

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Теги:
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