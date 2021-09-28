Новое медоборудование поступило в нижегородскую поликлинику №17 Экономика

Фото: минздрав Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новое медоборудование поступило в городскую поликлинику №17 Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Медицинским учреждением закуплен рентгенодиагностический цифровой комплекс, УЗИ-аппарат и кольпоскоп общей стоимостью около 10,8 млн рублей. Средства на это были выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

"Благодаря этой программе наша поликлиника также получит в ноябре видеогастроскоп стоимостью более 5,5 млн рублей. Новое оборудование поможет значительно улучшить качество оказываемых нашим пациентам услуг", - сказала главный врач поликлиники Елена Солдатова.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в России по поручению президента Владимира Путина. Общий объем ее финансового обеспечения на 2021-2025 гг. в Нижегородской области составляет более 15,5 млрд рублей. Уровень софинансирования программы из федерального бюджета предусмотрен в размере 94,79%.

В программе модернизации участвуют 88 медицинских организаций региона.