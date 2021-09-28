Нижегородский минтранс подал в суд на четырех перевозчиков из-за нежелания водителей работать в масках Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области подало в суд на четырех перевозчиков за нарушение эпидемических требований. Об этом рассказали в ведомстве.

Причиной обращения в суд стали многочисленные нарушения со стороны водителей автобусов, игнорирующих обязательное требование находиться на рабочем месте в медицинской маске.

Так, в октябре в ходе регулярных проверок во всех районах Нижнего Новгорода было выявлено 177 нарушителей. С ними проведены беседы, а перевозчикам направлены предупреждения.

Кроме того, региональный минтранс совместно с полицией проводит профилактические проверки соблюдения этого требования среди пассажиров. Нижегородцам разъясняется необходимость использовать маски в общественном транспорте.

"К сожалению, не все пассажиры с должным вниманием относятся и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. В ходе сегодняшнего рейда было выявлено около десяти пассажиров без масок, на них составлены административные протоколы. При этом, видя сотрудников полиции, многие нарушители, как правило, достают маски и надевают их", - рассказал и.о. заместителя министра транспорта Нижегородской области Артем Бафанов.

Он напомнил, что пренебрежение эпидемиологическими требованиями грозит административным штрафом.

Невыполнение правил в условиях режима повышенной готовности влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.