Ремонт дороги Выкса – Досчатое завершился в Нижегородской области Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонт дороги Выкса – Досчатое завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области оценили качество выполненных работ и приняли после ремонта участок дороги. Ремонт проводился в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" после обращения жителей к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Всего было отремонтировано 10,3 км дороги. Стоимость ремонта составила 161 млн рублей.

"Выкса - один из важнейших промышленных центров региона. Качество дорог там важно как для жителей, так и для промышленных предприятий. Национальный проект позволил отремонтировать крупный участок дороги, сделать его более надежным. Это часть системной работы, имеющей серьезное значение для социально-экономического развития территории", - сказал Глеб Никитин.

На всей протяженности отремонтированного участка обновлены обочины, предусмотрены подъездные карманы к остановам общественного транспорта, заменено 600 метров старого барьерного ограждения, нанесена разметка, в том числе 12 пешеходных переходов.

Так как часть дороги проходит по населенному пункту, в ходе ремонта были также восстановлены все съезды к жилым домам, а обочины укреплены щебнем.

СПРАВКА:

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.