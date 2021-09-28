Оклейка мотоцикла пленкой – виды пленок, особенности процедуры

Поменять цвет мотоцикла, выделиться в потоке однотипного транспорта, защитить наиболее уязвимые детали от сколов, царапин, вернуть блеск хромированным деталям – все это можно сделать при помощи пленки.

Срок службы покрытия – до 7 лет. Винил, полиуретан легко монтируется и также легко снимается, не оставляет следов на родном лаке.

Оклейка мотоцикла пленкой продлевает срок жизни ЛКП, снижает расходы на мойку, обработку защитными составами. По деньгам обходится дешевле покраски или той же аэрографии.

Заказывать установку лучше в официальных детейлинг-центрах. Компания Бюро Оклейки работает только с оригинальными пленочными покрытиями и дает честную гарантию на все виды работ.

Винил или полиуретан, что лучше

Здесь все зависит от целей оклейки. Если нужно защитить лакокрасочное покрытие, металлические детали нового мотоцикла от царапин – берите полиуретан.

Толстая пленка с высокой пластичностью выдерживает сильные удары, спокойно переносит перепады температуры, за счет высокой прозрачности ее можно ставить на ветровое стекло, оптику. Срок службы – до 7 лет.

С уходом за полиуретаном проблем нет. Не царапайте поверхность металлическими щетками, не проверяйте покрытие на прочность острыми предметами. Полировать покрытие можно, но без абразивными пастами.

Плюсы полиуретана:

прочность;

эффект самовосстановления – мелкие повреждения, затрагивающие верхние слои выравниваются под воздействием тепла;

прозрачность, способность пропускать ультрафиолет - пленка образует равномерное покрытие, почти неотличимое от базового.

Из минусов разве что высокая цена.

Винил обычно ставят на уже потрепанные жизнью мотоциклы. Пленка неплохо маскирует дефекты ЛКП, защищает лак от мелких царапин. Из достоинств:

выбор оттенков и фактур - матовые, глянцевые, с зеркальным, хромовым, эффектом хамелеон;

возможность печати любых изображений - получается бюджетная альтернатива аэрографии;

простота установки и демонтажа.

По цене винил обходится в меньшую сумму, чем полиуретан, правда и срок службы у него почти вдвое меньше.

Как проходит оклейка

Первый этап – мойка, удаление грязи, пыли, масляных потеков, следов битума. Демонтаж оклеиваемых деталей (при необходимости), обезжиривание поверхности.

Второй – раскрой пленки с запасом в 5-7 см на подгибы. Делают это по месту либо вырезают по лекалам на плоттере.

Третий – установка. Оклеиваемую поверхность смачивают мыльным раствором, после укладывают пленку, разглаживая ракелем от центра к краям, выгоняя остатки раствора и воздушные пузырьки.

Для более плотного прилегания полимера к поверхности деталей сложной формы, пленку разогревают феном, после натягивают, прикатывают. Свободные края, обработанные праймером для улучшения адгезии заводят под деталь. Если подгибка невозможна, обрезают по контуру.

Последний этап – сушка. В естественных условиях, или в специальных боксах. Окончательно пленка усядется через пару недель. Дождя она не боится, а вот от мойки под давлением в это время лучше воздержаться.

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