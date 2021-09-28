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Общество

Лидия Калинникова: "Самыми уязвимыми во время пандемии остаются пациенты старшей возрастной группы"

27 октября 2021 09:18  [75] Общество
Лидия Калинникова

Лидия Калинникова

Фото: сайт больницы №3

"Самыми уязвимыми во время пандемии остаются пациенты старшей возрастной группы", - заявила главный внештатный гериатр Нижегородской области, заведующая терапевтическим отделением городской больницы №3 Лидия Калинникова.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью ковидом сейчас, действительно, очень острая.

"Четвертая волна коронавирусной инфекции во многом тяжелее предыдущих: она характеризуется прогрессирующим течением заболевания со многими осложнениями. К сожалению, как и в предыдущие волны пандемии, самыми уязвимыми являются пациенты старшей возрастной группы. Это обусловлено тем, что пожилые имеют низкую сопротивляемость к этой инфекции, а также большое количество хронических заболеваний и старческую астению", - сказала Лидия Калинникова.

"Я и мои коллеги призываем пожилых людей вакцинироваться. Приведу пример: у нас в перепрофилированном госпитале 300 коек для ковид-пациентов, сейчас заполнено порядка 90%. Как показывают наблюдения медиков, среди заболевших крайне мало тех, кто уже привился. Они, как правило, болеют в нетяжелой форме. А среди непривитых, к сожалению, много случаев, когда требуется интенсивная терапия, подключение к кислороду и ИВЛ", - добавила эксперт.

"Еще раз обращаюсь ко всем нижегородцам: прививайтесь – благодаря этому вы сможете защитить себя и своих близких", - резюмировала Лидия Калинникова.

 

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