Улица Николая Сутягина и сквер им. Валерия Иконникова появятся в Нижнем Новгороде Общество

Сквер им. Валерия Иконникова Фото: с сайта 2gis.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Улица Николая Сутягина и сквер им. Валерия Иконникова появятся в Нижнем Новгороде. Решение о наименовании этих объектов принято депутатами Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания 27 октября 2021 года.

Имя Героя Советского Союза Николая Васильевича Сутягина получила новая улица на берегу реки Старка в ЖК "Новая Кузнечиха".

С инициативой о присвоении наименования в аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском

федеральном округе обратился Герой Российской Федерации Александр Коновалов.

Сквер от площади конструктора Алексеева вдоль улицы Коминтерна до улицы Большевистской в Сормовском районе получил название "Сквер Валерия Иконникова". Данный сквер значится в перечне озелененных территорий общего пользования города с наименованием "Сквер Автомобилистов". В то же время официальные документы о присвоении такого наименования отсутствуют.

Инициатива присвоения названии принадлежала Совету ветеранов ОАО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева".

СПРАВКА:

Николай Васильевич Сутягин - Герой Советского Союза, боевой летчик, генерал-майор авиации в запасе, принимал участие в боевых действиях в войне с Японией, КНДР.

Валерий Васильевич Иконников – участник Великой Отечественной войны, ветеран судостроительной промышленности, лауреат Ленинской премии за создание экранопланов, бывший главный конструктор ЦКБ по СПК.