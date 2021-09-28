Сквер им. Валерия Иконникова
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Улица Николая Сутягина и сквер им. Валерия Иконникова появятся в Нижнем Новгороде. Решение о наименовании этих объектов принято депутатами Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания 27 октября 2021 года.
Имя Героя Советского Союза Николая Васильевича Сутягина получила новая улица на берегу реки Старка в ЖК "Новая Кузнечиха".
С инициативой о присвоении наименования в аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском
федеральном округе обратился Герой Российской Федерации Александр Коновалов.
Сквер от площади конструктора Алексеева вдоль улицы Коминтерна до улицы Большевистской в Сормовском районе получил название "Сквер Валерия Иконникова". Данный сквер значится в перечне озелененных территорий общего пользования города с наименованием "Сквер Автомобилистов". В то же время официальные документы о присвоении такого наименования отсутствуют.
Инициатива присвоения названии принадлежала Совету ветеранов ОАО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева".
СПРАВКА:
Николай Васильевич Сутягин - Герой Советского Союза, боевой летчик, генерал-майор авиации в запасе, принимал участие в боевых действиях в войне с Японией, КНДР.
Валерий Васильевич Иконников – участник Великой Отечественной войны, ветеран судостроительной промышленности, лауреат Ленинской премии за создание экранопланов, бывший главный конструктор ЦКБ по СПК.
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