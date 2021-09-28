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Анонсы событий для СМИ на 27 октября 2021 года
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Происшествия

Мужчина погиб под колёсами электрички в Нижегородской области

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства происшествия на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 26 октября около 18:25 на перегоне Гороховец - Галицкая электропоездом №6109 "Нижний Новгород - Гороховец" был смертельно травмирован 33-летний мужчина.

Машинист электрички подавал звуковые сигналы, чтобы предотвратить столкновение, а затем ему пришлось применить экстренное торможение. Однако травмирование предотвратить не удалось.

Следователи МСУт ПФО проводят проверку инцидента, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства ЧП.

После проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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Теги:
Железная дорога Смертность Транспорт
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