Мужчина погиб под колёсами электрички в Нижегородской области

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В Нижегородской области следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства происшествия на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, 26 октября около 18:25 на перегоне Гороховец - Галицкая электропоездом №6109 "Нижний Новгород - Гороховец" был смертельно травмирован 33-летний мужчина.
Машинист электрички подавал звуковые сигналы, чтобы предотвратить столкновение, а затем ему пришлось применить экстренное торможение. Однако травмирование предотвратить не удалось.
Следователи МСУт ПФО проводят проверку инцидента, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства ЧП.
После проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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