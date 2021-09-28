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Создание логотипов на бейсболках

27 октября 2021 14:57  [81]

Фирменный стиль каждой современной компании должен быть легко узнаваем. С этой целью часто используются разные аксессуары, бейсболки не являются тому исключением. Они выступают функциональным рекламным носителем, ели во фронтальной зоне, удобной для нанесения чего-либо, расположен слоган или логотип организации. На https://copy.spb.ru/suvenir/beysbolki/ можно заказать и купить бейсболки в любом цветовом оформлении, с наличием интересующих надписей, изображений.

Практичность в деталях

Обозначенные головные уборы нередко заказываются и для личного пользования, тем более что тиражи для работы начинаются от штучных форматов. Если говорить о бейсболках классического кроя, они отличаются универсальностью, практичностью. А с изображением они становятся яркими, запоминающимися. Самое популярное цветовое оформление:

  • черно-белое:
  • зеленое;
  • красное;
  • синее;
  • желтое.

В копицентре OQ изготавливаются логотипы на кепках любого количественного масштаба. Работа выполняется профессионально и в сжатые сроки. За помощью часто обращаются компании, которые создают продукцию для продвижения бренда, изготавливают узнаваемую униформу для своего штата. Производство бейсболок с нанесением логотипа в компании имеет ряд преимуществ:

  • при заказе крупных тиражей существенно экономятся средства;
  • основа, т.е. кепка, создается на основе плотного хлопка, удобная в носке летом;
  • на используемом сырье отлично сохраняется нанесенное изображение;
  • универсальность кепок, которые одинаково хорошо подходят мужчинам и женщинам;
  • для бизнес-клиентов действуют существенные скидки.

Особенности

Стоимость создания логотипа на головном уборе зависит от ряда факторов. Это объем тиража, наличие макета или же его подготовка с самого нуля. Подсчитать экономное производство интересующей продукции поможет онлайн-калькулятор, с помощью которого легко подсчитываются расходы на макет. Услуга обойдется дешевле при предварительном заказе.

Если в планах намечено обращение за профессиональной помощью к дизайнеру, лучше подбирать для сотрудничества проверенную компанию. Обязательно должен заключаться договор корпоративного типа. И очень важно перед запуском массового заказа изучить в деталях пробный экземпляр.

Корпоративные клиенты часто заказывают бейсболки с изображениями в качестве униформы для промоутеров, для спортивных соревнований. Такие головные уборы являются важной частью спецодежды, раздаются участникам выставок, ярмарок.

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