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Бизнес

Почти 90% сотрудников ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" вакцинировано

28 октября 2021 09:42  [58] Бизнес
Андрей Богданов

Андрей Богданов

Фото: пресс-служба компании

Почти 90% сотрудников ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") вакцинировано от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 27 октября на предприятии побывал глава местного самоуправления Кстовского района Андрей Чертков.

В ходе визита состоялась его встреча с генеральным директором предприятия Андреем Богдановым. Обсуждались вопросы мер профилактики коронавирусной инфекции и результаты вакцинации сотрудников. Андрей Богданов озвучил актуальные данные статистики.

"Самое главное сейчас – защитить себя, своих близких и коллег. И та работа по вакцинации, которая была организована на нашем предприятии, дала результат. На сегодняшний день 87% работников вакцинировано, иммунная прослойка составляет 97%. Наши сотрудники сознательно и с пониманием отнеслись к вакцинации", - сказал он.

"Хочу поблагодарить руководство ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" за ответственный подход к вакцинации работников. К сожалению, ситуация сегодня действительно тяжелая, число заболевших растет, поэтому вакцинироваться необходимо максимально. И это не лозунги, это жизнь", – сказал Андрей Чертков.

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Теги:
Вакцина ЛУКОЙЛ
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