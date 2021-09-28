Заксобрание Нижегородской области одобрило увеличение доходов и расходов бюджета на 3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение доходов и расходов бюджета на 3 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе проходящего 28 октября заседания парламента в формате видеоконференции.

Согласно информации, депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В соответствии с законопроектом, на 2 млрд 161 млн рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы.

Кроме того, более чем на 3 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета, в частности:

более 1,7 млрд рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией;

700 млн рублей – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;

325 млн рублей – на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

159 млн рублей – на выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты;

79,7 млн рублей - на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

"Одним из ключевых направлений работы на сегодняшний день является борьба с пандемией коронавируса. Очень важно оказывать своевременную и качественную помощь заболевшим людям, поддерживать наших героических медиков, которые совершают подвиг каждый день, спасая человеческие жизни. Поэтому дополнительные средства направляются в приоритетном порядке на решение этих задач", - сказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2021 году исполнение бюджета идет более высокими, чем в 2020 году темпами.

"Сейчас вновь планируем крупные поступления из федерального бюджета, которые, прежде всего, позволят обеспечить нормальную работу системы здравоохранения в период пандемии. Многие медучреждения сейчас перешли в режим борьбы с коронавирусом и нуждаются в дополнительном финансировании. Крупные средства поступят также на социальные выплаты семьям с детьми и выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации", - отметил Глеб Никитин.

Основные параметры областного бюджета на 2021 год с учетом изменений составят: