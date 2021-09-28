Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2021 13:05  [20] Около 1,5 тысяч пар в Нижегородской области зарегистрируют брак до конца года
28 октября 2021 12:36  [86] Администрация Нижегородского района ограничит доступ бомжей в аварийные ОКН
28 октября 2021 12:23  [79] Очередной антирекорд: 45 человек погибли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
28 октября 2021 11:51  [110] Депутаты ЗСНО написали обращение к Иреку Файзуллину по вопросам содержания спецоборудования для инвалидов в МКД
28 октября 2021 11:29  [169] Нижегородский парламент предложил внести изменения в правила техосмотра
28 октября 2021 09:07  [180] Израиль откроется для привитых российских туристов с 15 ноября
27 октября 2021 19:35  [230] Работы по проектам программы "Вам решать!" в Канавинском районе завершены почти на 90%
27 октября 2021 19:04  [340] Реставрацию входных групп и ограждения завершили в нижегородском парке "Швейцария"
27 октября 2021 18:31  [232] Воинский мемориал благоустроили в Арзамасском районе по программе "Вам решать!"
27 октября 2021 18:10  [301] Протокол за деятельность в нерабочие дни будет составлен на владельца нижегородской кальянной
Общество

Депутаты ЗСНО написали обращение к Иреку Файзуллину по вопросам содержания спецоборудования для инвалидов в МКД

28 октября 2021 11:51  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты регионального парламента приняли решение направить обращение Заксобрания Нижегородской области к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину. Об этом стало известно по итогам заседания ЗСНО 28 октября.

В обращении отмечается, что одним из приоритетных направлений социальной политики государства является проведение комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, развитию реабилитации и социальной интеграции в общество. При этом, содержание и эксплуатация специального оборудования, обеспечивающего доступность многоквартирного дома для инвалидов, в некоторых случаях требует существенных затрат.

Установленное за счёт бюджета оборудование можно отнести к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме только при согласии жильцов. Если его нет, вопрос об организации и финансировании содержания и эксплуатации специального оборудования остаётся неурегулированным.

В обращении ЗСНО к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину говорится о необходимости урегулирования всех вопросов содержания и эксплуатации установленного в многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность среды для граждан с ограниченными возможностями.

"Строительство пандусов или устройств в многоквартирных домах для граждан с ограниченными возможностями идёт, как правило, за счёт средств бюджетов различных уровней. Это и федеральные средства, и средства местного бюджета. При этом чётко не определено, кто будет оплачивать ремонт и эксплуатацию оборудования. Управляющие компании в основном берут на себя такие расходы. Но есть товарищества собственников жилья в небольших домах, для которых такие затраты, особенно учитывая ремонт, могут оказаться значительными. Поэтому мы обратились в профильное федеральное министерство с просьбой чётко определить в нормативных документах, кто именно является плательщиком, если собственники не приняли такие устройства в состав общедомового имущества. Пути решения вопроса могут быть разными, но в любом случае все должно быть чётко урегулировано на законодательном уровне!" - подчеркнул председатель комитета ЗСНО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Законодательное собрание Инвалиды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph