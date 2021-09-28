Депутаты ЗСНО написали обращение к Иреку Файзуллину по вопросам содержания спецоборудования для инвалидов в МКД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты регионального парламента приняли решение направить обращение Заксобрания Нижегородской области к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину. Об этом стало известно по итогам заседания ЗСНО 28 октября.

В обращении отмечается, что одним из приоритетных направлений социальной политики государства является проведение комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, развитию реабилитации и социальной интеграции в общество. При этом, содержание и эксплуатация специального оборудования, обеспечивающего доступность многоквартирного дома для инвалидов, в некоторых случаях требует существенных затрат.

Установленное за счёт бюджета оборудование можно отнести к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме только при согласии жильцов. Если его нет, вопрос об организации и финансировании содержания и эксплуатации специального оборудования остаётся неурегулированным.

В обращении ЗСНО к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину говорится о необходимости урегулирования всех вопросов содержания и эксплуатации установленного в многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность среды для граждан с ограниченными возможностями.

"Строительство пандусов или устройств в многоквартирных домах для граждан с ограниченными возможностями идёт, как правило, за счёт средств бюджетов различных уровней. Это и федеральные средства, и средства местного бюджета. При этом чётко не определено, кто будет оплачивать ремонт и эксплуатацию оборудования. Управляющие компании в основном берут на себя такие расходы. Но есть товарищества собственников жилья в небольших домах, для которых такие затраты, особенно учитывая ремонт, могут оказаться значительными. Поэтому мы обратились в профильное федеральное министерство с просьбой чётко определить в нормативных документах, кто именно является плательщиком, если собственники не приняли такие устройства в состав общедомового имущества. Пути решения вопроса могут быть разными, но в любом случае все должно быть чётко урегулировано на законодательном уровне!" - подчеркнул председатель комитета ЗСНО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.