Как выбрать турку: 5 ключевых характеристик

Кофе по-турецки — это символ восточного гостеприимства, инструмент гадания и повод для дружеских посиделок и болтовни. Это неотъемлемая часть мировой истории и культуры, любимая и почитаемая миллионами жителей современных мегаполисов. Но как бы вы ни старались приготовить вкусный и ароматный напиток, педантично следя за рецептурой и дозировкой, ничего не выйдет без правильно подобранной турки.

В этой статье мы совместно с экспертами specialty.ru разберемся в смежной терминологии и расскажем, какие критерии важны при выборе качественного инвентаря. Читайте наш подробный гайд и сможете купить лучшую турку для кофе по-турецки.

В чем отличие турки от джезвы, даллы и ибрика

На просторах Интернета и в каталогах вы можете встретить несколько разных понятий. Рассмотрим значение каждого:

Джезва — кувшин для приготовления кофе. Слово произошло из арабского языка и изначально обозначало тлеющие угли, в которых размещали емкость с помолом и водой. Позже джезвой стали называть саму емкость.

— кувшин для приготовления кофе. Слово произошло из арабского языка и изначально обозначало тлеющие угли, в которых размещали емкость с помолом и водой. Позже джезвой стали называть саму емкость. Турка — джезва в русском переводе. Когда турки попали в Россию, они привезли кофе и кувшин, чтобы его заваривать. Для наших людей турка звучало привычнее и понятнее, чем джезва. Сегодня эти названия равнозначны и используются как синонимы.

— джезва в русском переводе. Когда турки попали в Россию, они привезли кофе и кувшин, чтобы его заваривать. Для наших людей турка звучало привычнее и понятнее, чем джезва. Сегодня эти названия равнозначны и используются как синонимы. Далла — емкость для приготовления арабского кофе. Некоторые считают, что кофе по-турецки и по-арабски — это один напиток. Другие утверждают, что в арабском всегда есть специи, например, кардамон или корица. Однозначно можем утверждать лишь одно, технология приготовления схожа, а инвентарь разный. Далла больше напоминает изящный чайник с зауженным горлышком, круглой ручкой, длинным носиком и крышкой.

— емкость для приготовления арабского кофе. Некоторые считают, что кофе по-турецки и по-арабски — это один напиток. Другие утверждают, что в арабском всегда есть специи, например, кардамон или корица. Однозначно можем утверждать лишь одно, технология приготовления схожа, а инвентарь разный. Далла больше напоминает изящный чайник с зауженным горлышком, круглой ручкой, длинным носиком и крышкой. Ибрик — кувшин для розлива воды. В нем не готовят кофе, а хранят, преподносят и разливают гостям воду.

Обращайте внимание на название инвентаря. Если видите, что продавец «умничает» и пытается продать вам даллу или ибрик, которые выглядят как обычная турка, перед вами дилетант. Знание и экспертность в кофейной индустрии начинаются, прежде всего, с понимания терминологии.

Как выбрать правильную турку: основные критерии

Теперь переходим к выбору джезвы. При заваривании кофе она должна обеспечивать стабильную температуру и образование крема, то есть плотной пенки. Кроме этого турка должна быть простой в уходе и безопасной. Исходя из этого мы выделили 5 ключевых параметров качественной джезвы.

Выбираем турку правильной формы

Если джезва изготовлена по всем стандартам, ее горлышко у́же основания. В идеале в 2-3 раза, но показатели могут варьироваться. Благодаря такой форме на поверхности кофе образуется плотная крема. Она удерживает ароматические частицы внутри жидкости и не дает им испариться. Это гарантирует, что вкусовой потенциал зерен сохранится, и во время питья вы почувствуете истинный вкус кофе. Кроме того, крема не дает напитку остыть. Он остается горячим намного дольше, чем приготовленные другими способами.

Из какого материала должна быть сделана хорошая турка

Самые лучшие джезвы производят из меди. Материал обладает замечательными теплопроводными свойствами, то есть при закипании вода нагревается равномерно, и ароматические масла постепенно высвобождаются из каждой частицы помола. Ни одна не остается незаваренной. Готовить кофе по-турецки в медной турке можно на плите, песке, углях или даже открытом огне.

Учитывайте, что медь нельзя ставить на включенную стеклокерамическую или индукционную плиту. Купите модель с защитным стальным покрытием на внешней стороне дна или используйте адаптер-подставку.

Единственный существенный недостаток меди — токсичность, поэтому турку обязательно покрывают изнутри оловом или серебром. Даже малейшая царапина приведет к окислению, поэтому перед покупкой тщательно осмотрите инвентарь.

Помните, что качественная медная турка не может стоить дешево. Рекомендуем надежных производителей, например, турецкие турки Soy, которые поставляются по всему миру и считаются одними из лучших на рынке.

Если в медь добавляют цинк или никель, получаем соответственно латунные и мельхиоровые джезвы. Они дешевле, но медь в составе все равно остается токсичной, поэтому внутреннее напыление должно быть. Кроме этого не ждите вкусового вау-эффекта — теплопроводность сплава меньше, вода нагревается неравномерно, и вкус кофе более плоский.

Керамика экологична и обладает хорошей теплопроводностью, поэтому напиток получится вкусным. Из минусов назовем большой вес. Если у вас стеклокерамика, купите турку маленького объема. Второй недостаток — хрупкость. Джезва легко раскалывается, если упадет с высоты обеденного стола.

Глина по своим свойствам похожа на керамику. Единственный нюанс — состав глины может изменить вкус готового напитка.

Качественные, но очень неудобны в использовании чугунные турки. У чугуна превосходная теплопроводность, аромамасла извлекаются полностью, и кофе получается насыщенным. Но из-за большого веса чугунные джезвы не пользуются спросом.

Если вы новичок в приготовлении турецкого кофе, есть смысл купить стеклянную турку. Вы сможете наблюдать, как заваривается кофе и вовремя снимать его с огня. Но для истинных ценителей напитка стекло не вариант.

Алюминиевые и стальные джезвы самые дешевые, но абсолютно не годятся для приготовления хорошего кофе. Разве что вам хочется ощутить горечь неравномерно заваренного помола и металлический привкус.

Материал ручки у турки тоже важен, так как от него зависит ваша безопасность. Чтобы не обжечься, выбирайте модели с прорезиненными или деревянными ручками. Они не нагреваются, поэтому вы не обожжетесь, снимая джезву с плиты.

Толщина, объем и дизайн качественной турки

Параметры, о которых сейчас пойдет речь, скорее второстепенные, чем основные. Но опыт показывает, что они тоже важны.

Толщина стенки качественной металлической джезвы — не более 1,5 мм. Это гарантирует, что ее изготовили из цельного листа металла и нет швов. Иначе место сплава может деформироваться, появятся трещины и окисления.

Объем турки зависит от цели использования. Если готовите кофе для себя, достаточно самых миниатюрных моделей на 85 мл, для бизнеса покупают турки объемом от 440 мл. Средний вариант — 140-225 мл — подойдет для пары или семьи, где кофе любят 2-3 человека.

Последняя характеристика турки — внешний вид. Мы знаем, что многие видят джезву не только как кофейный инвентарь, но и украшение, аутентичную часть интерьера. Это провоцирует купить турку с узором или необычным дизайном. Не надо так. Если выбираете ее для себя и не хотите тратить время на ежемесячную чистку орнамента, ограничьтесь моделью без рисунков и декоративных излишеств.

Плюсы и минусы электрической турки

Если у электрочайника убрать крышку и уменьшить его в 1,5-2 раза, получится электротурка. У девайса есть фанаты, которые ценят его за быстроту приготовления кофе, легкость использования и безопасность.

Однако бариста не воспринимают электротурку как турку. Ее производят из нержавеющей стали или пищевого пластика. У материалов плохая теплопроводность, кофе получается несбалансированный с плоским травянистым вкусом либо сильно горчит.

Теперь, когда вы знаете, какой должна быть хорошая турка, осталось выбрать качественный кофе и овладеть технологией его приготовления. За свежий кофе отвечаем мы — specialty.ru. В нашем маркетплейсе представлены зерна класса спешелти, то есть те, что получили высшие оценки кофейных дегустаторов. А найти рецепт турецкого напитка можно в Интернете. Экспериментируйте, пробуйте и наслаждайтесь чарующим и ароматным восточным кофе.

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