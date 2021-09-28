Около 1,5 тысяч пар в Нижегородской области зарегистрируют брак до конца года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 1,5 тысяч пар в Нижегородской области зарегистрируют брак до конца года. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, на ноябрь принято 1 093 заявления на госрегистрацию брака, на декабрь - 405.

Наибольший спрос у нижегородских пар фиксируется на даты - 03.11.2021 и 21.12.2021

В ЗАГС отметили, что в период 25 октября по 3 ноября органы ЗАГС Нижегородской области обеспечивают государственную регистрацию актов гражданского состояния в штатном режиме. Прием граждан ведется по предварительной записи с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Предоставление QR-кодов не требуется.