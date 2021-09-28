Мужчина утонул в Оке в районе Нижневолжской набережной Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина утонул в Оке в районе Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на воде рядом с домом №21а поступило спасателям сегодня в 13:20.

Тело погибшего было извлечено сотрудниками пожарного катера "Вьюн" 1 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Нижегородской области и передано сотрудникам полиции.

Сейчас устанавливается личность мужчины и обстоятельства его гибели.