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Как увеличить количество продаж: топ-5 актуальных трендов в 2021-2022 годах

28 октября 2021 15:14  [71]

После вспышки COVID-19 розничная торговля стала одной из первых индустрий, которой пришлось быстро адаптироваться к новым реалиям. Для того, чтобы не потерять клиентов, ритейлеры пересмотрели свои бизнес-стратегии и внедрили новые инструменты.

В данной статье мы рассмотрим современные тенденции в развитии розничной торговли, которые помогут удержать текущих клиентов, привлечь новых и увеличить продажи.

Персонализация

Персонализация в ритейле используется для обеспечения уникального покупательского опыта на протяжении всего пути взаимодействия клиента с магазином и товарами. Чтобы грамотно выстроить персонализированный пользовательский опыт, продавцы используют исторические и персональные данные о покупателях и их покупках, а также инструменты для анализа поведения покупателей на сайте.

Программные решения для взаимодействия с покупателями — это отличный способ организовать персонализированный покупательский опыт для ваших клиентов. SAP CRM является одним из таких решений. SAP CRM используется для продаж, маркетинга и электронной коммерции и помогает поддерживать постоянный контакт с потенциальными покупателями, предлагая товары, которые им действительно интересны.

Бесконтактные покупки

Пандемия коронавируса ускорила развитие бесконтактных покупок. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, бесконтактная покупка — это возможность совершать покупки в безопасных для здоровья условиях.

В современной розничной торговле существует несколько подходов к бесконтактной покупке: электронная коммерция, BOPIS (Покупай онлайн, забирай в магазине), окно выдачи товара и бесконтактная оплата. Ниже мы остановимся подробнее на каждом из подходов.

  • Электронная коммерция. Интернет-магазины позволяют покупать бесконтактным способом вплоть до доставки товара. Такие решения, как SAP Commerce, помогут создать адаптивный веб-сайт для функционирования интернет-магазина.
  • BOPIS. Покупатель может выбрать и забронировать товар онлайн, а забрать его в магазине, минимизируя контакт с другими покупателями.
  • Окно выдачи товаров. После бронирования заказа онлайн или по телефону покупатель забирает заказ в пункте выдачи заказов, контактируя только с сотрудником магазина.
  • Бесконтактная оплата. Оплата картой онлайн или через мобильное приложение также помогает минимизировать контакт с кассовым оборудованием.

Искусственный интеллект

Внедрение искусственного интеллекта значительно улучшает скорость, качество и эффективность выполнения многих бизнес-процессов. С помощью интеллектуальной обработки данных организации могут принимать наиболее взвешенные бизнес-решения. Согласно исследованию, опубликованному компанией Gartner, 77% ритейлеров планируют внедрение технологии ИИ для обеспечения персонализированного опыта клиентов и оттачивания бизнес-стратегии.

Одним из самых распространенных кейсов является применение чат-ботов, которые не только заменяют разговор с реальным консультантом, но и способны выявлять предпочтения покупателей и прогнозировать их потребности. Кроме того, искусственный интеллект помогает прогнозировать цены, реализовывать виртуальные примерочные и функцию поиска похожих товаров по изображению в интернет-магазинах.

Визуальная коммерция

Использование AR/VR-технологий в электронной коммерции дает дополнительные возможности для совершения покупок онлайн. Бесконтактная покупка не выходя из дома стала особенно актуальной во время пандемии COVID-19. Теперь покупатель может не только купить интересующий товар онлайн, но тщательно выбирать его с возможностью взаимодействовать с товаром, как при посещении традиционного магазина. Например, покупая предметы интерьера или мебель, покупатель может ‘’оживить’’ товар и посмотреть, как он впишется в его квартиру или дом. А при выборе одежды можно примерить ее на себя. Внедрение функций на базе технологий AR/VR поможет вам не упустить покупателей в сезон пандемии.

Омниканальность

Омниканальный подход в розничной торговле применяется для обеспечения бесперебойного обслуживания покупателей вне зависимости от того, где совершается покупка: на сайте, в мобильном приложении или в обычном магазине.

По данным Harvard Business Review, 73% покупателей используют несколько каналов для совершения покупки. Покупатель может посмотреть отзывы о товаре в интернете, а потом купить его в обычном магазине. Кроме улучшения клиентского опыта по всем каналам, омниканальный подход помогает в увеличении трафика и повышении лояльности покупателей.

Таким образом, цифровая трансформация и инновационные программные решения помогают ритейлерам понять потребности своих потребителей и обеспечить персонализированный клиентский опыт, тем самым повышая уровень продаж и улучшая лояльность потребителей к бренду.

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